Natale 2023, gli auguri del sindaco Enzo Napoli: "Armonia e felicità per tutti"

Con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto formulare gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo alle famiglie della città di Salerno dando loro appuntamento al Concerto del 31 dicembre che, per la prima volta, si terrà in Piazza della Libertà.

Le parole del sindaco

"Stiamo trascorrendo queste festività in armonia e felicità. In una città illuminata e sfolgorante, ricca di turisti e visitatori. In un clima festoso che per qualche ora ci fa lasciare alle spalle gli orrori del mondo contemporaneo - dichiara il primo cittadino - le notizie che arrivano da più parti del mondo, che sono tenebrose e terribili. Abbiamo il dovere di guardare al futuro con ottimismo, di dare a tutti una speranza di futuro. Orientarci a una visione del mondo che contempli la parola pace, in un modo sempre più convinto, a partire da noi stessi. Pace in terra agli uomini di buona volontà, mi sembrano quindi le parole più belle, semplici e calzanti". Napoli ha poi ricordato il concerto dei Pooh a Piazza della Libertà: "Sarà una serata suggestiva, entusiasmante, fatta di amicizia solidarietà e fratellanza", "Dal profondo del cuore, a voi e alle vostre famiglie, un buon natale e un felice anno nuovo" ha concluso Napoli.