"Aiutatevi e vogliatevi bene, forza Salernitana": l'augurio del Capitano Novella

Un augurio special per la comunità tutta, dal Capitano della Polizia Municipale Carmine Novella che sta combattendo la sua battaglia contro un brutto male, sostenuto dall'affetto dei suoi cari e di tutti coloro che lo conoscono e provano per lui affetto e stima.

In questi momenti così tristi della mia vita, sto maturando, ancora di più rispetto a prima, la bellezza del rapporto divino che rappresenta l'unico motivo che può riempirci l'esistenza e garantirci una vita serena e tranquilla in pace con noi stessi. La vicinanza al Signore sta donandomi la forza e determinazione necessarie, per affrontare questa battaglia/guerra con le giuste motivazioni e con l'ardente desiderio di uscirne vittorioso, nonostante le obiettive difficoltà.

Tutto questo mi sta facendo andare avanti con una grande serenità d'animo, conscio e determinato ad accettare tutto nel bene e nel male, consapevole che sia fatta la volontà di Dio. Mi sento prescelto per affrontare questa dura prova e voglio rispondere al Signore in maniera adeguata. Oltretutto sono divorato di Dio e dall'amore verso il prossimo, ansioso di ritornare in campo a disposizione di tutti.

Concludo esortando tutti, dal cuore, che trascorrino un Santo Natale in pace, amore e serenità con la benedizione del Signore e si avvicinino a Lui, perché solo così potranno trovare tutte le risoluzioni. Vogliatevi bene e aiutatevi l'un con l'altro, facendo cadere ogni barriera di odio, rancore, invidie, gelosie. Non alimentiamo il negativo. Auguri alla popolazione della mia bellissima Salerno e dulcis in fundo sempre Forza Salernitana, con la speranza di vederla in serie A.