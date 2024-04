Curiosità, una nuova aula studio apre in città: l'iniziativa di Azione Cattolica

Le porte di Azione Cattolica "Mons. Vincenzo Rizzo", in largo Dogana Regia, si aprono al territorio per accogliere tutti coloro che sono alla ricerca di uno spazio in cui studiare comodamente e senza distrazioni. Lo spazio – ad accesso gratuito – dispone connessione Wi-Fi, Area relax e caffè e Prese multiple. La prima apertura si è tenuta ieri, 11 aprile, dalle 15.30 alle 19.30. Per conoscere le prossime aperture è possibile tenersi aggiornati sulla pagina social "Azione Cattolica UP Centro Storico Salerno".