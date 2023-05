Ad Omignano Scalo la presentazione di “Elogio del Negativo”, l’opera di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania, ordinario di Economia Aziendale, già rettore dell’Università degli Studi di Salerno, e Lorenzo Calò, caposervizio de “Il Mattino". L'appuntamento è per venerdì 26 maggio, alle ore 19, presso la Casa Bianca Comunale, in via Pedemontana.

Gli interventi

Dopo i saluti del sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, discuteranno del libro il professor Tommasetti e Giuseppe Cirillo, ordinario di Storia Moderna all’Università della Campania “L. Vanvitelli”. Modera l’incontro Angelo Mondelli, amministratore E-Team srl Marketing & Communication.