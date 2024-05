Tutti con il naso all'insù: l'aurora boreale colora anche il cielo del salernitano

Dalla tarda serata di ieri, 10 maggio, il cielo ha regalato il sorprendente spettacolo dell'aurora boreale anche in Italia. In tanti hanno catturato con macchine fotografiche e cellulari i riflessi rossi e fucsia del cielo: secondo quanto comunicato dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia degli Usa per le previsioni meteorologiche e il monitoraggio delle condizioni oceaniche e atmosferiche) i fenomeni sono stati causati da una tempesta geomagnetica di grado G5. L'evento non si verificava da più di 20 anni.

Impazzano, dunque, sui social le foto del cielo ricco di suggestioni: in particolare, Massimo Gugliucciello ha immortalato l'aurora boreale nella Valle del Sele e Marika La Rocca a Montesano sulla Marcellana.