Autismo: Comune e Castello Arechi si tingono di blu, i bambini in campo nel pre-partita Salernitana-Torino

Il 2 aprile anche la città di Salerno, come ogni anno, aderisce alla campagna internazionale "Light It Up Blue" illuminando di colore blue, il Castello Arechi e Palazzo di Città. La Cooperativa Giovamente che da anni è impegnata nel sensibilizzare e formare sulla tematica dell'autismo, anche quest'anno ha voluto aderire a "Light It Up Blue". L'intensa settimana della consapevolezza dell'autismo, ha visto impegnati i soci della Cooperativa in varie scuole di Salerno, con una attività di sensibilizzazione sulla tematica, illustrando il proprio cortometraggio “Guglielmo”.

Il progetto

Durante queste giornate è stata presentata l'idea di un concorso, illustrato anche all’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno Gaetana Falcone, “Di)segni D’Autismo. Sottotitolo: L'autismo visto e disegnato dai bambini”.“Grazie all'impegno: del Comune di Salerno, e dell’assessorato alle politiche sociali e alla pubblicaistruzione nella persona rispettivamente del sindaco Vincenzo Napoli e dell' assessore Paola De Roberto, e dell’ assessore Gaetana Falcone ,che hanno permesso l'accensione di blù del Palazzo di Città; della Provincia di Salerno nella persona del Presidente Strianese e del consiglio provinciale, con l'ausilio di una grande attenzione dell’assessore Alessandro Ferrara e del gestore De Simone, che hanno permesso l'accensione di blu del Castello Arechi. Tutto questo è stato possibile grazie alla loro grande sensibilità e vicinanza alla nostra cooperativa” dichiara la Cooperativa Giovamente.

L’iniziativa

Questa sera alle 20.30 i bambini del Centro ludico ricreativo "Life Is Game Autisms", servizio della Cooperativa Giovamente, con il presidente Luca Goffredo e i suoi cooperatori, scenderanno in campo nel pre-partita Salernitana - Torino. La grande sensibilità del Presidente della Salernitana Iervolino e del suo staff, faranno vivere un momento di grande gioia ai nostri bimbi, portando in campo tanti palloncini blu, colore simbolo dell''autismo.Insieme ai bimbi della Cooperativa Giovamente scenderanno in campo 10 bambini de "La Filanda" di Sarno, Polo Sanitario, che con la direttrice ed amministratore unico Nilde Renzullo, da anni porta avanti il progetto FilandAut strutturato sulla sensibilizzazione, formazione, ricerca ed informazione sull’Autismo. La strada tracciata, che si percorre con grande passione, è quella che unisce alla ricerca scientifica e all’approccio scientifico, le attività di profonda valenza sociale e di visione di futuro per i giovani e le famiglie. Ed ecco che lo sport, in primis il calcio, è al centro della reale interazione per quella che è la vera sfida anche ai pregiudizi. Dunque in campo con forza, coraggio, determinazione e futuro possibile per tutti.