Autismo di livello 3 negli adulti, la denuncia di Rita Francese: "Nessuno ci aiuta"

"Il segreto per sopravvivere per un familiare di una persona adulta con autismo di livello 3 è il seguente: ridimensionarsi. Fare finta di essere più anziani, di non stare troppo bene in salute, di non poter uscire. Carceriere e carcerato. Legata a doppio nodo". Lo osserva la docente universitaria Rita Francese, madre di Oreste, adulto affetto da autismo di livello 3 che ha affidato ai social la sua riflessione, mossa da una profonda solitudine e un senso di impotenza che ha privato lei e la sua famiglia della libertà. "Nelle feste ci vuole più forza di volontà: tutti vanno in giro, pranzi in famiglia o con amici. Viaggi all'estero. Mi chiedono: che fai nelle vacanze? Legata mani e piedi. - continua la madre salernitana- Speriamo in una breve passeggiata e che spunti il sole. Stamani è nervoso e non osiamo tentare di uscire. Altro non è possibile. Ma non ci terrei nemmeno. Sono tutte cose effimere. Vorrei solo stare in santa pace, ma questo è lontano da venire. Urla e minacce si moltiplicano nei giorni di festa che interrompono la routine e sono fonte di grande disperazione".

Lo sfogo

"Inutile parlare con le istituzioni: presenta un progetto, ti rispondono. Io non so proprio quale progetto potrei presentate. Apro una pizzeria? Oreste non potrebbe avere nessun ruolo se non fosse trattato adeguatamente dal punto di vista farmacologico e comportamentale. Chiedi supporto farmacologico ma nessuno osa, anche perchè l'ultima volta che ho ascoltato i consigli sono finita all'ospedale con frattura bimalleolare scomposta. Terapisti comportamentali? Nemmeno a pagarli: trattiamo solo bambini. A volte ho desiderato di essere sorda, così almeno il cervello troverebbe un po' di pace", incalza Rita Francese che sottolinea come l'autismo di livello 3, in realtà, nessuno lo tratti. "Good Doctor, pizzerie, viaggi in moto sono realtà di una piccola parte dello spettro. La maggioranza soffre ed è abbandonata. Non sa cosa sia un giorno di festa o una vacanza e non ha prospettive", ha concluso, auspicando risposte per una problematica che arreca danni irreparabili alla sua famiglia e a tante altre che vivono lo stesso dramma.