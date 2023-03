Per "Compare the Market" la Costiera Amalfitana è il road trip migliore per le auto elettriche

Alle tante bellezze ed ai tanti primati che può vantare la Costiera Amalfitana, oggi si aggiunge anche quello di viaggio in auto più adatto ai veicoli elettrici. A confermarlo è il portale Compare the Market che ha stilato uno studio per scoprire quali dei roadtrips più popolari in tutto il mondo sono i migliori per un viaggio con veicolo elettrico.

Anche se il numero delle postazioni di ricarica per le auto elettriche è in costante aumento, non è sempre facile individuare un viaggio instagrammabile ed adatto alle esigenze di una mobilità elettrica.

La classifica

Per scoprirlo, una nuova ricerca di Compare the Market ha compilato un elenco dei roadtrips più popolari in tutto il mondo, per rivelare quali di essi fossero i percorsi più adatti ai veicoli elettrici. Questo è stato calcolato in base alla disponibilità di punti di ricarica e al numero medio di ricariche necessarie per completare ogni viaggio.

Gli altri due gradini del podio sono occupati da Big Sur negli Stati Uniti e Transfagarasan in Romania.

"Prendendo il primo posto come il percorso più EV-friendly è il viaggio in Costiera Amalfitana nel Sud Italia - si legge su Compare the Market - Conosciuta per le sue acque blu e le pittoresche ripide scogliere con graziose case pastello, non sorprende che la #amalficoast abbia accumulato più di tre milioni di post su Instagram. Il viaggio panoramico che unisce le città di mare della penisola è il percorso più adatto ai veicoli elettrici con quasi 100 caricabatterie EV disponibili lungo il percorso. I viaggiatori che vogliono prendere questa rotta avranno bisogno di meno di una ricarica per completare l'intero viaggio".

Commentando la ricerca, Stephen Zeller, General Manager of General Insurance di Compare the Market, ha affermato: "Dal 1960, i viaggi su strada sono stati un modo popolare di viaggiare ed esplorare vicino e lontano in modo conveniente. Quando le frontiere iniziano a riaprire, fare un viaggio on the road nel comfort della nostra auto può essere preferibile a viaggiare a livello internazionale con i mezzi pubblici. Viaggiare a lunga distanza con un veicolo elettrico può essere considerato impegnativo a causa della mancanza di stazioni di ricarica e può causare ansia da autonomia. Grazie alle batterie EV migliorate e alla pianificazione, ora puoi andare in molti paesi. Non solo, ma è meglio per il tuo portafoglio e più rispettoso dell'ambiente. Se stai pensando di acquistare un veicolo elettrico, è anche importante considerare i costi di ricarica quando valuti le tue opzioni in quanto ciò può variare a seconda della tariffa energetica di dove ti trovi".