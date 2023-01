Auto parcheggiata nel giardino del sottopiazza della Libertà: la foto fa il giro dei social

Incivili in azione nel grande parcheggio del sottopiazza della Libertà. Come mostra una foto pubblicata nel gruppo “Salerno-Arcan Community”, stamattina qualcuno ha lasciato temporaneamente la propria vettura, con lo sportello aperto, all’interno del giardino che caratterizza l’area di sosta. Insomma, fuori dal percorso che i veicoli devono seguire per poter andare a parcheggiare.

La foto sta facendo il giro dei social e c'è chi commenta: "A salerno quello più intelligente degli altri si deve sempre far riconoscere".