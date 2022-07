Vandalizzata auto in via Capone: l'appello per la sicurezza di un lettore

Vandali in azione nel quartiere Irno a Salerno. Ignoti - ci segnala un lettore - hanno danneggiato un’automobile parcheggiata in Via Capone rompendo i fari e gli specchietti retrovisori.

L'appello della sicurezza

I residenti, da tempo, chiedono un potenziamento della sorveglianza con una maggiore presenza dei vigili urbani e delle forze dell’ordine e magari attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza.