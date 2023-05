Autodepurazione del fiume sugli ex laghetti del Parco Urbano dell’Irno: l'intervento dimostrativo di bio-attivazione

Si terrà domani, 12 maggio, alle ore 10.30, in via Delle Fratte Lago a Cologna di Pellezzano, un intervento dimostrativo di bio-attivazione su acque libere per ripristinare le naturali capacità autodepurative del fiume Irno sulle aree stagnanti dove insistevano i laghetti del Parco Urbano dell’Irno. Tale intervento verrà diretto dalla “Wet Stone Air Purification Technology & Biotechnology”. La proposta di tale dimostrazione è stata inoltrata all’amministrazione Comunale di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra, che sarà presente domani, insieme ai Volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e agli agenti della Polizia Municipale all’intervento dimostrativo di due settimane e interamente a carico della ditta proponente.

Gli obiettivi

L’intervento viene realizzato per apprezzare l’efficacia del trattamento, per poi successivamente eseguire un intervento nel corso del prossimo periodo estivo, durante il quale la stessa ditta potrà avvalersi della consulenza e dei prelievi in collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Biologia Dell’Università Degli Studi di Salerno. Il Comune ha inoltrato al competente Genio Civile della Regione Campania regolare richiesta di autorizzazione per procedere all'intervento, nel corso del quale verranno utilizzati composti non pericolosi per l’ambiente e che lo stesso Genio Civile ha concesso il nulla osta all’intervento dimostrativo nei seguenti siti individuati in corrispondenza dell’area ex laghetti dove la velocità dell’acqua è estremamente ridotta e a ridosso dell’isola ecologica, in cui la velocità dell’acqua offre una buona ossigenazione e di conseguenza una rapida attivazione dei micro-organismi utili.