Automobilismo, Aci Salerno scala le classifiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ottimo il riscontro dei piloti con licenza sportiva rilasciata dall’Automobile Club Salerno. Alla Castellana-Orvieto vittoria di Classe per Cicalese. Allo Slalom di Torregrotta Bisogno ed Esposito si pongono in testa ai rispettivi Gruppi, podio anche per Gargiulo. Vittorie di Gruppo anche per Tortora e Paolillo al Minislalom di Mirabella dove Russo vince in Classe N 1.4

L’Automobile Club Salerno si riconferma al top anche nelle gare che si sono disputate lo scorso weekend dal 14 al 15 ottobre. Ottimi i risultati raggiunti dai sempre più prestanti, veloci e precisi driver con licenza sportiva rilasciata dall’Ente salernitano di Via Vicinanza.

Sono stati tre i piloti impegnati nella gara che ha chiuso il Trofeo Italiano Velocità Montagna contrassegnata con i colori della 49^ Cronoscalata Castellana-Orvieto. Ancora un trio di “salernitani” impegnato al 28° Slalom Torregrotta Roccavaldina. Più ampio, invece, il parterre di esperti driver che si sono sfidati nella 9^ edizione del Minislalom Mirabella Eclano dove per ACI Salerno sono scesi in pista sette piloti.

Grande spettacolo alla 49^ Cronoscalata Castellana Orvieto nella quale, tra gli oltre 250 piloti presenti alla manifestazione valida per la chiusura del Campionato Trofeo Italiano Velocità Montagna, i driver con licenza sportiva rilasciata dall’Automobile Club salernitano presieduto da Vincenzo Demasi si sono distinti con performance degne di nota.

Una conferma arriva dal sempre più competente Francesco Paolo Cicalese che alla finale di TIVM dà prova, ancora una volta, del suo potenziale e si impone in testa nella Classe RS 2000 al volante della Honda Civic Type R. Nella salita umbra buona anche la prova di Gabriele Mauro che si distingue tra le GT su Porsche 911 GT3 Cup (997) e si piazza al 68° posto nella classifica generale che ha visto 258 vetture all’arrivo. Tra le vetture storiche onora la Cronoscalata Castellano-Orvieto anche Carlo Mascolo che su Fiat Giannini 590 regala una gara convincente tra le vetture del 1° Raggruppamento.

Gare al top anche quelle che hanno visto protagonisti i driver “salernitani” allo Slalom di Torregrotta Roccavaldina dove un sempre ultra-soddisfacente Marcello Bisogno restituisce uno spettacolo grandioso al volante della Fiat 127 con la quale ottiene la testa nel Gruppo E1 a capo di una schiera numerosa di rivali altrettanto forti. Non deludono in questa 28^ edizione dello slalom siciliano valido per il titolo tricolore anche i due piloti con licenza sportiva ACI Salerno che si sfidano tra le VST Monoposto, Giuseppe Esposito in testa e Fabio Gargiulo sul secondo gradino entrambi su vetture gemelle Kart Cross 600.

In Campania non mancano di farsi notare per le prodezze e le capacità agonistiche anche i driver che hanno preso parte al 9° Slalom Mirabella Eclano. Scala la vetta un pilota che non smentisce mai in precisione così come in velocità, nella top-ten dei migliori assoluti dove raggiunge il 6° posto, vince il Gruppo E1 Salvatore Tortora che si conferma un campione al volante della Renault Clio Rs. Chiudono la top-ten della classifica generale ancora due piloti “salernitani” e rispettivamente Gerardo Coppola e Mauro Paolillo, il primo autore di un’ottima performance al volante della Renault RS GT Turbo con la quale ottiene il secondo gradino del podio nella Classe E1 1.6 Turbo e il secondo vincitore del Gruppo SS e protagonista di una gara eccellente al volante della Peugeot 106 1.6 16v. Chiude al terzo posto tra le prestanti E1 1.6 Turbo Micheleantonio Tripoli che su Renault Clio RS non passa inosservato portandosi avanti nella classifica generale ad avversari di tutto rispetto. Sul terzo gradino del podio nella Classe SS/S4 Flavio Palladino che si pregia per una performance attenta e precisa su Peugeot 106 R 1.3. A trionfare nella Classe N 1.4 è Luca Russo che concede delle performance interessanti su Peugeot 106 R 1.3. Chiude il gruppo dei piloti salernitani la driver Maria Grimaldi, unica quota rosa della gara e protagonista del Gruppo SS dove ottiene il secondo posto in Classe S3 al volante di Fiat 500.