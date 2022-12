Curiosità, I soliti Ignoti di Amadeus "scelgono" il Babbo Natale di Agropoli

Un Natale ricco di soddisfazioni, per il Comune di Agropoli: nel giorno di Natale, su I Soliti Ignoti-il ritorno con Amadeus, in onda su Rai1, c'è stato come ospite il Babbo Natale “agropolese” che ha parlato della sua dimora, presso il Castello Angioino Aragonese.

L'attesa

Cresce l'attesa, adesso, per Linea Verde che andrà in onda sabato 31 dicembre alle 12.25 su Rai 1: in quell'occasione, si darà spazio alla baia di Trentova al il centro storico e alle altre bellezze della perla della costa sud della provincia di Salerno.