“Babbo Natale viene dal mare…e non solo”, pronta la VI edizione: tante novità e sorprese

Si svolgerà domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 11, sulla spiaggia di Santa Teresa, la VI edizione dell’evento “Babbo Natale viene dal mare . . . e non solo”, ideato dal maestro Mimmo Borgo e organizzato dalla Starlight Dance in collaborazione con il Circolo Canottieri Salerno. L’evento, che ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Salerno - Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, anche quest’anno sarà ricco di novità e sorprese. I Babbo Natale raggiungeranno la spiaggia di Santa Teresa accompagnati dai tanti bambini e ragazzi che frequentano i circa 20 centri aggregativi del comune di Salerno, e saranno protagonisti con sketch teatrali, esibizioni musicali, canti e cori gospel. Uniti in un girotondo festoso, poi, porteranno a tutti un messaggio di gioia e di pace.

L’attrazione di questa edizione sarà un Babbo Natale che arriva in piedi su tavole da surf grazie alla presenza dei conduttori di UP & SUP Salerno, non mancheranno poi un Babbo Natale a cavallo seguito dagli elfi sui pony, un Babbo Natale sub, che affiorerà dal fondo del mare e tanti altri festanti Babbo Natale che raggiungeranno la spiaggia di Santa Teresa a bordo di varie imbarcazioni, tra cui quella della Capitaneria di Porto.

Una mattinata dedicata ai bambini e alle loro famiglie che si concluderà a ritmo di Salsa, Bachata, latino, balli da sala e hip hop con l’esibizione coinvolgente dei ballerini della Starlight Dance.