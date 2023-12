"Babbo Natale viene dal mare", folla di famiglie con bambini alla spiaggia di Santa Teresa

Grande entusiasmo, questa mattina, sulla spiaggia di Santa Teresa, dov’è andata in scena la VI edizione di “Babbo Natale viene dal mare…e non solo” organizzato dalla Starlight Dance in collaborazione con il Circolo Canottieri Salerno e in collaborazione con Prometeo, MusicAttiva, Galahad, Giovamente. L’iniziativa è stata patrocinata ed ha avuto il sostegno del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili. Tra i presenti, infatti, anche l’assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto, che ha dato il suo saluto ricordando come “i bambini e il mare sono le cose più belle che abbiamo” e che questa iniziativa di augurio “è dedicata a tutte le famiglie salernitane”.

Tanta curiosità e applausi per i Babbo Natale venuti dal mare, accompagnati dai tanti bambini e ragazzi che frequentano i circa 20 centri aggregativi del comune di Salerno, e che sono stati i protagonisti con sketch teatrali, esibizioni musicali, canti e cori gospel. Uniti in un girotondo festoso, poi, hanno portato a tutti un messaggio di gioia e di pace. L’attrazione di questa edizione è stato, in particolare, un Babbo Natale che è arrivato in piedi su tavole da surf grazie alla presenza dei conduttori di UP & SUP Salerno. Non sono mancati poi un Babbo Natale a cavallo seguito dagli elfi sui pony, un Babbo Natale sub, che è emerso dal fondo del mare e tanti altri festanti Babbo Natale che hanno raggiunto la spiaggia di Santa Teresa a bordo di varie imbarcazioni, tra cui quella della Capitaneria di Porto.