San Cipriano elegge la sua baby sindaca, l'iniziativa all'istituto Genovesi

E' la piccola Maria Giovanna Genovese, la baby sindaca eletta dai bambini dell'istituto Comprensivo A. Genovesi di San Cipriano. Alla fine del percorso del progetto circa il paragone tra la società delle api con quella degli uomini, si sono tenute le singolari elezioni. "Una bella iniziativa educativa - ha detto il sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano - che ha voluto infondere nei bambini lo spirito civico: insegnare ai bambini il valore della comunità e l'importanza di essere parte attiva alla vita pubblica ha un profondo valore educativo".

Parla la sindaca

"I bambini ed i ragazzi- ha continuato il prima cittadino - sono il futuro della nostra comunità: mettere il focus su opere pubbliche dedicate a loro, significa guardare avanti. Stiamo infatti, creando una San Cipriano amica dei ragazzi e bambini: investiamo in progetti per migliorare il sistema scolastico, stiamo creando nuovi spazi ludici per i bambini migliorando le offerte dei parchi e stiamo creando centri sportivi all'aperto per garantire un sano divertimento. Credo fortemente - ha concluso la Alfano - nella forza propulsiva dei giovani: il compito di noi amministratori pubblici é di crear spazi utili per loro affinché possano vedere il lato bello e fattivo della politica".