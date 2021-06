Caldo, sole e relax a Salerno: folla di bagnanti a Santa Teresa

Sole e mare, a Salerno, in questa calda domenica di giugno, vigilia dell'estate. Con l’arrivo del gran caldo numerosi cittadini si sono recati, oggi, sulle spiagge del litorale per godere del clima estivo, con tanto di costumi, ombrelloni e asciugamani.

La curiosità

In tanti (come mostrano la foto di Antonio Capuano) hanno affollato l’arenile di Santa Teresa provando l'ebbrezza dei primi tuffi in mare. Altri, invece, si sono limitati a prendere il sole sulle scalinate sorseggiando un drink rinfrescante. Molti giovani sono stati avvistati anche in Costiera Amalfitana e nella zona sud del litorale.