Bagni pubblici nel pieno degrado, l'opposizione scrive all'Asl Salerno ed ai Carabinieri

A Sant'Angelo a Fasanella la vita politica e sociale non sta attraversando momenti di serenità. Oltre al dissesto finanziario, deliberato dal consiglio comunale in data 9 marzo 2023, il paese alburnino si trova ad affrontare anche difficoltà legate all'ordinaria amministrazione. Il gruppo politico "Impegno Comune", espressione dei consiglieri di minoranza, lo scorso sabato 10 giugno ha inviato una segnalazione di carattere urgente all'amministrazione, all'ASL Salerno e alla locale stazione dei Carabinieri, per affrontare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica. La lettera punta i riflettori su una situazione di degrado in cui versano i bagni pubblici ubicati in Piazza Ortale, il cuore del paese. "I consiglieri di minoranza Cappelli, Melillo e Tierno" - si legge nella lettera - " intendono segnalare lo stato di degrado e luridume in cui versano, ormai da molti mesi, i servizi igienici di Piazza Ortale". "Appare evidente" - continuano - "la presenza di bisogno corporali sparsi e stagnanti nello spazio da mesi, a dimostrazione che ad oggi non risultino attenzioni ed interventi efficaci da parte dell'Ente preposto, nonostante già molteplici segnalazioni in consiglio comunale da parte dei consiglieri di minoranza." La denuncia, poi, è continuata sui canali social del gruppo politico "Impegno Comune", dove i consiglieri di minoranza si sono lasciati andare ad un duro sfogo contro la "noncuranza, assenza e lentezza cronica" dell'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Gaspare Salamone.