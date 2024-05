Curiosità, rivive l'antica tradizione dell'acqua con le rose nel giorno dell'Ascensione

E' tradizione preparare il bacile con le rose nel giorno dell'Ascensione, giorno in cui ricorre la festa della Madonna dei Bagni di Scafati, alias il 12 maggio. Il bacile andrà preparato sabato sera, dunque: una volta preparato, sarà lasciato fuori tutta la notte e ripreso domenica mattina, giorno in cui ci si dovrà lavare il viso con l'acqua in cui sono stati riposti i petali. "Quest'anno le rose verranno distribuite al Santuario dei Bagni prima e dopo la Santa messa di mezzanotte di sabato sera 11 maggio", fanno sapere dal Santuario.

La leggenda

Si narra che la sera della vigilia dell'Ascensione, nella notte tra sabato e domenica, venga lasciato fuori al balcone o sul davanzale della finestra, per tutta la notte, un bacile d'acqua cosparso da petali di rosa e foglie di menta. E' credenza che Gesù, a mezzanotte, salendo in Cielo alla gloria del Padre, accompagnato dai suoi angeli, benedicesse quelle acque. Al mattino, poi, è uso, da parte di tutti i componenti della famiglia, sciacquare il viso, in segno di purificazione, previo segno della croce ed una preghiera.