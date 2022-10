Salento, bagno di folla alla Festa della Castagna

E’ stata un successo la “Festa della castagna” che si è tenuta dal 14 al 16 ottobre nel Comune di Salento. Caldarroste gratis, mercatini con prodotti tipici e buona musica tutte le sere, con gruppi musicali che si sono avvicendati sul palco predisposto in piazza. Sono gli ingredienti vincenti di un evento che anno dopo anno si rinnova, continuando a catturare l’attenzione di tante persone, che anche nell’appuntamento targato 2022 hanno affollato le vie del paese nella tre giorni di eventi, tra tradizione e tanto divertimento. L’appuntamento è al prossimo anno.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Gabriele De Marco: “Anche questa edizione della Festa della Castagna è stata un successo, come quelle passate. E’ una festa ormai che è entrata nel DNA dei cilentani e non solo. Un grazie a tutti gli attori i quali fanno sì che la tradizione continui: l’Amministrazione comunale in tutte le sue componenti, la Pro Loco, la Protezione civile di Salento, la Polizia locale, l’Associazione Carabinieri, il gruppo comunale di Protezione civile, il gruppo proveniente da Castellabate, per il quale ringrazio il sindaco Marco Rizzo e quella del Gruppo Lucano, gli standisti tutti nonché la cittadinanza tutta con la sua notoria capacità di accoglienza! Bravi tutti, brava Salento! Arrivederci all’anno prossimo!”.