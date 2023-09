Torna il tandem "Bake Off Italia" e "In Cibum": al primo classificato un corso di alta formazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Bake Off Italia – Dolci in forno e In Cibum ancora una volta in tandem per scoprire e formare i talenti della pasticceria italiana. Da oggi (8 settembre 2023) torna su Real Time canale 31 e in streaming su discovery+ la trasmissione più dolce della tv condotta da Benedetta Parodi e prodotta da Banijay Italia. Solo uno dei sedici pasticceri amatoriali, al termine delle 15 puntate in programma con le classiche tre sfide giudicate da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia (docente di In Cibum), potrà frequentare il corso professionalizzante messo in palio da In Cibum, la scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano. Un’occasione imperdibile per il vincitore di questa undicesima edizione che avrà come docenti d’aula rinomati maestri pasticcieri.

Il corso, della durata di otto mesi tra laboratorio e stage, offre una preparazione completa su tutti gli aspetti della pasticceria: dalle tecniche base e avanzate, al trattamento delle materie prime, fino alla preparazione dei dessert da ristorazione e cioccolato. In aula non mancheranno le lezioni dedicate alle soft skills.

In Cibum, inoltre, si avvale dell’ufficio placement interno, legato ad FMTS Group, network di cui fa parte, per assicurare agli allievi l’inserimento nel mondo del lavoro subito dopo il percorso di formazione.

“Bake Off Italia in questi undici anni ha saputo accendere i riflettori sui talenti – spiega Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – Abbiamo visto cose molto interessanti, guizzi di creatività al pari di un attento studio delle materie prime. Ottimi punti di partenza ai quali affiancare percorsi di formazione mirati, utili per diventare dei professionisti della pasticceria. Ecco perché abbiamo scelto di rinnovare il nostro sì anche quest’anno. Bake Off trova talenti, In Cibum li forma”.