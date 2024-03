"I bambini di Gaza": Eagle Pictures e Giffoni insieme per portare in anteprima nelle scuole il film Loris Lai

"I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà" è un commovente film che esplora i sogni e le sfide di Mahmud, un bambino palestinese di 11 anni che vive nella Striscia di Gaza nel 2003, e del suo coetaneo israeliano, Alon. In un contesto di violenza e conflitto, dove i giochi di guerra riflettono la cruda realtà, Mahmud trova la sua libertà sulle onde del mare, coltivando una passione per il surf. La sua vita si intreccia con quella di Alon, e nonostante le tensioni, tra loro nasce una curiosità che potrebbe sfociare in un'insolita amicizia. La loro storia prende una svolta decisiva quando incontrano Dan, un ex campione di surf caduto in disgrazia, che decide di insegnare ai ragazzi l'arte del surf, offrendo loro una via di fuga simbolica dai loro problemi quotidiani. Dan, che combatte contro una dipendenza e il dolore per la perdita della sorella, uccisa in un bombardamento a Gaza, trova nei bambini una ragione per sperare e cambiare. L'amico di Mahmud e Alon diventa un ponte tra culture in conflitto, mostrando come lo sport e la condivisione di passioni comuni possano avvicinare persone di background diversi. "I Bambini di Gaza" non è solo la storia di una amicizia improbabile ma anche un messaggio di pace e fraternità, che ha guadagnato l'encomio del Papa per il suo impegno nella promozione della pace e dell'amicizia sociale.

L'iniziativa

Questa opera prima di Loris Lai, ispirata al romanzo di Nicoletta Bortolotti, è stata scelta per essere promossa nelle scuole grazie alla partnership con il Giffoni Film Festival, con l'obiettivo di diffondere un messaggio di speranza e di comprensione reciproca tra le giovani generazioni. Due gli appuntamenti: il 22 marzo a Riccione, in presenza della scrittrice Nicoletta Bortolotti, modera Orazio Cerino; il 25 marzo a Montescaglioso, in presenza del regista Loris Lai, modera Lucia Laterza in collegamento Zoom la scrittrice Nicoletta Bortolotti. La presentazione del film nelle scuole sarà accompagnata da incontri con il regista e l'autrice, che dialogheranno con gli studenti, portando avanti la missione del cinema di educare e ispirare.