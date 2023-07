La storia a lieto fine: migrante di nove anni ricongiunto alla madre dopo un mese

Storia a lieto fine per un bambino migrante di 9 anni, proveniente dalla Costa d'Avorio, sbarcato a Salerno un mese fa. Grazie all'impegno profuso dall'assessorato alle Politiche Sociali e di Loredana Paglionico, mediatrice culturale, il piccolo Edrissa nella giornata di ieri è stato ricongiunto alla madre, dalla quale si era diviso prima della partenza dalla Tunisia e che si trova presso il Comune di Marino, nel Lazio. Dopo un mese difficile, in cui ha dovuto affrontare una realtà sconosciuta ed una lingua diversa da quella da lui utilizzata, il bambino potrà finalmente riabbracciare la madre e riprendere il suo percorso di vita.

L'altra storia

C'è anche un'altra storia, però, che aspetta un lieto fine ed è quella di Mohamed, bambino ivoriano ospitato a Salerno lontano dalla sua famiglia. I genitori, che ora si trovano in due luoghi diversi (a Brescia il padre, a Perugia la madre) hanno lanciato l'appello affinché il piccolo possa riabbracciarli. Il padre ha raccontato a "La Stampa" che il bambino gli è stato letteralmente strappato di mano ed è stato messo nelle braccia di una donna salita a bordo prima di lui. Il piccolo è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune di Salerno. La speranza dei genitori è che le istituzioni facciano il possibile per ricongiungere questa sventurata famiglia.