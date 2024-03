Curiosità: Giuseppe è il primo nonno aderente alla Banca delle Abilità di Pantakhù, intanto Salerno e Bologna a confronto al Comune

Anche i nonni scendono in campo, nell'ambito del progetto Panthakù, con capofila AiBi Amici dei Bambini, selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In particolare, presso l'istituto comprensivo Calcedonia, il signor Giuseppe è stato il primo nonno ad aver aderito alla neonata Banca delle abilità, in cui nonni o familiari dei piccoli alunni possono scegliere di dedicare il loro tempo ad attività sportive e creative da condividere con i più piccoli, con il supporto di un tutor. Info: Clicca qui

Nell'ambito di Panthakù, si è tenuto ieri, intanto, a Palazzo di Città, un confronto tra le buone prassi di Salerno e Bologna, per puntare l'attenzione sulla partecipazione attiva e sull'innovazione sociale. "Ho potuto confrontare i Laboratori Collettivi di partecipazione che abbiamo attivato a Salerno con i laboratori di quartiere e il bilancio partecipato di Bologna.- ha raccontato l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto - Pantaku ha dato avvio ad un percorso di sperimentazione nel quartiere Calcedonia-Irno di Salerno di grande valore in termini di coesione sociale. Tutti i cittadini, adulti e minori, Associazioni, Enti, sono invitati a segnalare idee, votare e co-progettare attività, laboratori, eventi per il quartiere, con un focus espressamente dedicato ai minori. I più votati verranno finanziati e realizzati con un budget messo a disposizione dal progetto, fino a un massimo di 10.000 euro. Grazie ad Aibi con ibambini e a Antonella Spadafora, e grazie a tutti i partner", ha concluso.