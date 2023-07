Banco Alimentare Campania, Bellandi e De Luca: “Aiutiamo chi ha bisogno”

La sede operativa regionale del Banco Alimentare Campania ha ospitato la Cena dei Sindaci che aderiscono al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” a favore delle persone e famiglie e difficoltà, attraverso la consegna mensile di un pacco alimentare. Nel magazzino del BAC, con i tavoli allestiti tra migliaia di pacchi alimentari confezionati ogni giorno, erano presenti centinaia di sindaci ed amministratori locali. Sono 186 in tutta la Campania i Comuni che aderiscono ai progetti solidali del BAC. Tra i presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Arcivescovo di Salerno, Campagna, Acerno S.E. Mons. Andrea Bellandi, il vice-presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’assessore regionale all’Istruzione e le Politiche Sociali, Lucia Fortini, l’assessore alla sicurezza, legalità ed immigrazione, Mario Morcone, il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e altri consiglieri regionali e provinciali, oltre ad importanti autorità militari della Campania.

I commenti

Tutto il menù è stato preparato dal ristorante stellato “Il Papavero” di Eboli con prodotti donati dal Gruppo Multicedi (Decò, Dodecà, SeBòn e AdHoc) che collabora con il BAC per le iniziative contro lo spreco alimentare ed il recupero delle eccedenze alimentari. Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti agli amministratori, associazioni, aziende che sostengono l’attività del Banco Alimentare Campania. “La sinergia tra il Banco Alimentare con la Regione Campania – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – è fondamentale per aiutare le persone in difficoltà. Una rete radicata nel territorio al servizio dei poveri ed anche delle nuove povertà conseguenti alla crisi economica in virtù della quale tante famiglie anche con uno stipendio non riescono più ad arrivare a fine mese”. “Il Banco Alimentare Campania – ha affermato l’Arcivescovo di Salerno Campagna Acerno Bellandi Andrea Bellandi – tende la mano a chi vive nel bisogno. La donazione di un pacco viveri è importantissima ma oltre il bisogno materiale di cibo questo gesto soddisfa un profondo bisogno di umanità”. “Non possiamo permettere – ha dichiarato Roberto Tuorto Direttore BAC – che il welfare diventi una pratica burocratica delegata all’INPS, ai CAF, alle Poste. Noi realizziamo progetti solidali che incontrano la vita delle persone. La consegna del pacco viveri è un’occasione per avvicinare le famiglie, entrare nelle case, incontrare lo sguardo delle persone, restituire a chi è in difficoltà il diritto alla speranza, per fargli comprendere che non è solo. Siamo impegnati a far bene il bene, mettendo al centro sempre le persone, le famiglie”

L'iniziativa

Il Banco Alimentare Campania è una Organizzazione Partner Capofila del Ministero delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Agricoltura autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari destinati agli indigenti. Ogni giorno è impegnato nella raccolta delle eccedenze alimentari e la successiva redistribuzione a persone povere ed emarginate attraverso Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate (Caritas e parrocchie, Mense per i poveri, Banchi di solidarietà, Centri di ascolto, Associazioni operanti sul territorio, Centri di prima accoglienza e aiuto per unità di strada, Servizi sociali). Per questo si pone al servizio, da un lato, delle Organizzazioni Partner Territoriali che si occupano di famiglie in condizioni di estremo disagio sociale e, dall’altro, delle aziende del settore agro-alimentare che abbiano problemi di stock ed eccedenze che intendono donare, ricevendo benefici e sgravi fiscali e ridando valore al cibo non più commercializzabile. Il Banco Alimentare aiuta in Campania 228.314 persone bisognose e - nel 2022 - ha distribuito 10.102.117Kg di cibo per un valore commerciale di 28.474.197 euro.