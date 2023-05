Bandiere blu 2023: grandi soddisfazioni per la provincia di Salerno, San Mauro è la new entry

Sono 226 le Bandiere Blu ottenute in Italia, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. Comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici. In Campania e, in particolare, in provincia di Salerno, ad ottenerla sono stati i comuni di Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati. Tra gli approdi turistici premiati, D’Arechi a Salerno, Porto Turistico di Agropoli, Marina di Acciaroli a Pollica, Porto Turistico di Palinuro a Centola e San Domenico – Porto di Camerota a Marina di Camerota.

La soddisfazione

Anche quest’anno la Campania ha ricevuto il prestigioso vessillo in numerosi comuni, contando 19 Bandiere Blu, a differenza delle 17 dello scorso anno.