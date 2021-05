Bandiere Blu 2021: 19 vessilli in Campania, la mappa nel salernitano

Soddisfazione grande nel nostro territorio, per l'assegnazione della Bandiere Blu. Ben 19 vessilli la Campania che sale dal terzo al secondo posto piazzandosi dietro alla Liguria e scavalcando la Toscana che perde tre spiagge. C’è una new entry, con Camerota.

Ecco chi ha ricevuto la Bandiera Blu in provincia di Salerno

– Agropoli: Licina, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova, Spiaggia libera Porto,

– Ascea: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

– Capaccio: Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Foce Acqua dei Ranci

– Camerota: Cala Finocchiara e San Domenico

– Casal Velino: Lungomare/Isola, Dominella/Torre

– Castellabate: Lago Tresino, Marina Piccola, Cala Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Ogliastro

– Centola: Marinella, Palinuro (Porto/Dune e Saline)

– Montecorice: Baia Arena, Capitello, Agnone, San Nicola

– Pisciotta: Ficaiola, Torraca/Gabella, Fosso della Marina, Petracciaio, Marina Acquabianca

– Pollica: Acciaroli, Pioppi

– Positano: Spiaggia Grande, Arienzo, Fornillo

– San Mauro Cilento: Mezzatorre

– Sapri: San Giorgio, Cammarelle

– Vibonati: Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto



Il commento del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta

"E’ un giorno meraviglioso per Camerota. Ascoltare i massimi vertici della Fee pronunciare il nome della nostra località tra le duecento italiane che hanno ottenuto il riconoscimento, è una sensazione unica. Abbiamo inaugurato tre impianti di depurazione in un anno ed era il tassello che ci mancava. Bandiera Blu è un sigillo di garanzia della qualità del nostro mare e delle nostre spiagge ma è anche il giusto premio al lavoro che si sta portando avanti. Le spiagge di Camerota non hanno barriere architettoniche, la percentuale di raccolta differenziata è a livelli molto alti, il progetto di educazione ambientale nelle scuole prosegue a gonfie vele. Un grazie all’amministrazione comunale tutta, agli imprenditori, agli operatori del mare, ai lavoratori che tengono a cuore le sorti del nostro territorio, alla scuola, alle forze dell’ordine e di polizia e a tutti quelli che si impegnano in prima linea per difendere le bellezze di Camerota".

L'intervento di Teresa Esposito, assessore al Turismo

"Siamo felicissimi di comunicarvi questo splendido riconoscimento che Camerota aspettava da molti anni. Requisito fondamentale per l'assegnazione è il depuratore, che fino all'anno scorso non c'era e per cui non è stato possibile ricevere il vessillo della Fee. Questa amministrazione, e soprattutto il sindaco, testardo e caparbio, ha portato a compimento questo grande progetto grazie al quale abbiamo l’onore di annoverarci tra le località italiane Bandiera Blu. Al riconoscimento della Fee abbiamo candidato le spiagge Marina delle Barche, Lentiscelle e la spiaggia del Troncone, considerate le peculiarità del litorale e i servizi offerti dalle strutture balneari. Ora, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore, possiamo dare il via alla stagione estiva. Vi aspettiamo tutti sulle splendide spiagge di Camerota bagnate dal nostro mare blu".

Agropoli

Ad Agropoli, oltre alla spiaggia del lungomare S. Marco e della baia di Trentova, la Bandiera blu sventolerà sulla spiaggia della marina, presso il porto turistico. L’obiettivo principale del Programma Bandiera Blu, è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente. Nel corso della stagione estiva, tutte le località insignite della Bandiera Blu, sono oggetto di visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma.

Parla il sindaco Adamo Coppola

"La qualità delle acque di balneazione è un criterio imperativo per l’ottenimento della Bandiera blu. Solo le località, le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente, possono presentare la candidatura. E la Città di Agropoli da ormai 22 anni vede sventolare sulle sue spiagge l’importante vessillo proprio per l’attenzione che riserviamo alla depurazione così come alla raccolta differenziata e a tutto quanto riguarda i servizi turistici contemplati nel programma della Fee Italia. Ma non siamo mai domi. Siamo al lavoro per cercare di risolvere l’annoso problema della posidonia spiaggiata. Restiamo in attesa di novità dalla Regione Campania: il nostro programma è quello di rimuovere nell’immediato il materiale ad oggi presente sugli arenili, quindi creare i presupposti per il trattamento annuale degli spiaggiamenti della pianta marina, al fine di eliminare una volta per tutte i disagi. Rimaniamo ovviamente fiduciosi su provvedimenti governativi definitivi che possano portare a cambiare la classificazione della posidonia da rifiuto speciale a rifiuto naturale"

Castellabate

Anche il mare cristallino di Castellabate conferma le sue acque eccellenti, anche quest’anno premiate con la Bandiera Blu, dunque. Le spiagge, tra le più belle d’Italia, sono state valutate dalla Foundation for environmental education (FEE), in collaborazione con diversi enti istituzionali, tra cui il Ministero dell’ambiente, quello delle politiche agricole e quello per i beni e le attività culturali. La riconferma è arrivata in diretta social durante la cerimonia che ha messo in collegamento i rappresentanti delle località balneari di tutta Italia. In video collegamento dalla Casa Comunale il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, e il responsabile dell’Ufficio di Promozione Turistica e Culturale, Enrico Nicoletta.

Parla il sindaco Luisa Maiuri

"La Bandiera Blu è un attestato di qualità turistico - ambientale per noi consolidato che ci riempie di orgoglio, soprattutto in questo periodo delicato che ha molto condizionato le nostre abitudini anche per la scelta delle vacanze, spingendoci a puntare sempre al massimo in termini di servizi con una crescente attenzione alla risorsa mare e alla sostenibilità delle azioni amministrative"

Punta Campanella conferma le 5 bandiere blu

Tra i cinque comuni dell'Area Marina Protetta insigniti del prestigioso vessillo, anche Positano, storica bandiera blu, e per altri 3 comuni del Parco che piu recentemente hanno conquistato il vessillo: Sorrento e Piano di Sorrento , al quarto anno consecutivo, e Vico Euqense, al secondo riconoscimento.