Bandiere Blu 2022: tredici località premiate in Provincia di Salerno

Sono 13 le località della Provincia di Salerno che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu 2022 assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Questo l'elenco: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati. La Campania, in totale, ha ottenuto 18 bandiere blu.

Ancora una volta l'attribuzione della Bandiera Blu è un premio per il nostro lavoro. Perché niente accade per caso. Il nostro mare e le nostre spiagge non sarebbero tali senza la cura costante che riserviamo loro. Il nuovo lungomare, con i due nuovi tratti che andremo prossimamente ad inaugurare, è solo una delle azioni che hanno favorito questo riconoscimento.