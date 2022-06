Bandiere verdi 2022, ecco le spiagge salernitane a “misura di bambino”

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Sono queste le regole che, anche quest’anno, caratterizzano l’elenco delle spiagge italiane “a misura di bambino” promosse dai pediatri attraverso le Bandiere verdi.

Le località

Nel salernitano: Agropoli - Lungomare San Marco, Trentova; Ascea; Centola - Palinuro; Marina di Camerota; Pisciotta; Pollica - Acciaroli, Pioppi; Positano - Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande; Santa Maria di Castellabate; Sapri.

Le Bandiere Verdi quest’anno sono 153, a sceglierle sono stati 2.860 pediatri italiani e stranieri che hanno collaborato a titolo gratuito allo studio iniziato nel 2008. L’elenco è stato svelato oggi ad Alba Adriatica. La cerimonia di consegna si svolgerà invece nell’ambito dell’VIII Convegno nazionale delle Bandiere Verdi, che si terrà il 9 luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel Collegio dei Gesuiti.