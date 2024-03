Progetto Bangla Dream, il battipagliese Antonio Vecchio alla presentazione a Danka

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 7 marzo 2024 a Dakha alla presenza di S.E. Dott. Antonio Alessandro Ambasciatore d’Italia in Bangladesh si è svolto il Primo incontro di monitoraggio del progetto Bangla Dream autorizzato dalla commissione interministeriale ex legge 50/2023 presieduta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il giorno successivo 8 marzo 2024 a Dakha presso il centro Format accreditato con l’università per stranieri di Siena si sono tenuti i primi esami di certificazione CILS di italiano L2 per lavoratori bengalesi che avevano seguito con profitto i corsi di italiano di livello A1 finalizzati all’ ingresso in Italia.

All’ inaugurazione della sessione formativa ha partecipato insieme al presidente di Format dott. Antonio Vecchio di Battipaglia, il presidente di Italbangla SHAH MOHAMMED TAIFUR e il rappresentante della Work Agency di Milano dott. Michele Peloggio, anche SE l’ Ambasciatore d’Italia a Dakha Antonio Alessandro.

Commentando lo svolgimento delle prove di esame, l’Ambasciatore ha rimarcato l’ importanza di un centro di formazione e certificazione della lingua italiana a Dakha che risponda ai bisogni dei lavoratori bengalesi desiderosi di emigrare in Italia. Questi sono numerosi e molto ricercati dalle imprese italiane, come dimostrato dal fatto che quasi la metà dei nulla osta all’ingresso in Italia di lavoratori stranieri rilasciati nel corso del 2023 sono stati rilasciati ad imprese che avevano richiesto lavoratori bengalesi.

A sua volta il presidente di Format ha rimarcato l’ importanza della collaborazione con Italbangla “che ha contraddistinto questa prima esperienza di formazione , ma che si è già estesa alla realizzazione di uno dei primissimi progetti di formazione pre-partenza realizzati in base alla legge 50/2023 che consentirà l’ingresso di 100 lavoratori formati, fuori quota, tra coloro che avranno superato gli esami di certificazione previsti”. Inoltre il dott. Michele Peloggio della Work Agency di Milano e SHAH MOHAMMED TAIFUR di Italbangla hanno plaudito congiuntamente all’ iniziativa , che vede la collaborazione tra imprese italiane e associazioni bengalesi per la realizzazione di progetti di comune interesse e capaci di offrire una soluzione win-win tanto ai fabbisogni del mercato del lavoro italiano, quanto alle esigente dei lavoratori bengalesi.

Infine, il consulente internazionale dr. Ugo Melchionda, ha affermato che questa esperienza nel suo complesso ,”ben si affianca alle talent partnership dell’UE, di cui costituisce un complemento, e alle campagne di informazione sui rischi della migrazione irregolare”. Presente anche la Professoressa Stefania Chiappello, docente di italiano presso l’Institute of Modern Languages (IMA) di Dhaka, che si è’ detta disponibile a collaborare per lo sviluppo della qualità dei corsi di italiano.