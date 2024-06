Una giornata con lo scrittore Massimo Baraldi: tappe ad Eboli e Baronissi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una giornata all’insegna del confronto sui temi della vita e di quello che per ognuno è più importante.Sono questi i temi dei due appuntamenti ideati e organizzati dai Giovani Soci Kairòs di Banca Campania Centro in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Banca Campania Centro (Gruppo BCC Iccrea), Hygieia - Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro. Il primo, una mattinata trascorsa ad Eboli tra i detenuti dell’Icatt, insieme allo scrittore Massimo Baraldi, l’associazione Casa della Poesia di Baronissi e i giovani soci.Presenti, oltre alla Direttrice dell’Icatt, Concetta Felaco, che con l’educatrice Monica Faiella, ha fortemente voluto questo incontro, i rappresentanti della Casa della Poesia, Sergio Iagulli e Raffaella Marzano, il presidente del Club Kairòs, Francesco Sagarese, il presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo e i consiglieri di amministrazione della Banca, Linda Fereoli e Amabile Guzzo.Lo spunto era nato dall’idea della direzione dell’Istituto Penitenziario ebolitano di riproporre una bella esperienza vissuta alcuni mesi orsono proprio con lo scrittore modenese Massimo Baraldi, in collaborazione con la Casa della Poesia e Banca Campania Centro: la presentazione di un libro.Questa volta si è trattato di “Tre giorni nella vita”, edito da Publimedia. Il racconto personale di 41 personaggi più o meno famosi, del loro giorno più bello, di quello più brutto e di quello più così così. Straordinario il coinvolgimento nella presentazione di Baraldi, sia degli ospiti dell’Icatt che dei giovani Soci della Banca. Tante domande e tanti spunti di riflessione che hanno fatto nascere anche l’idea comune di sperimentare un percorso di scrittura creativa che coinvolgesse tutti i presenti all’evento.

Il secondo nell'ambito del progetto "Scrittura Creativa", e con il supporto della Casa della Poesia di Baronissi e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio, presso la Sala Petrone di Banca Campania Centro, a Battipaglia, nel quale Baraldi ha raccontato i diversi modi di vedere l’esistenza, nell’esperienza personale di personaggi che nella vita hanno detto qualcosa nei loro mondi così diversi (sportivi, artisti, critici musicali, galleristi, personaggi televisivi). Presenti il Direttore Generale di Banca Campania Centro Danilo Trabacca, il Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e consigliere di amministrazione Federico Del Grosso, la Presidente del Collegio Sindacale Ornella Oropallo. “Due appuntamenti importanti con uno scrittore che racconta storie di vita, fornendo spunti di riflessione ed esempi ai nostri giovani” ha detto il Presidente Camillo Catarozzo