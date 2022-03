Taglio gratis per i piccoli in disagio economico: il cuore grande della Barberia San Matteo

Taglio di capelli gratuito per i bambini in difficoltà. E’ l’iniziativa di Matteo Fortunato, titolare della Barberia San Matteo di Via Trento, a Salerno.

Il plauso

Per dare una mano alle famiglie che versano in disagio economico, Fortunato ha deciso di offrire la cura dell'acconciatura per i più piccoli le cui famiglie non potrebbero permettersi tale spesa. Un plauso per il gran cuore.