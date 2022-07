Baronissi, grande festa per i 100 anni dei “Dolci Idee Siniscalco"

Cento anni di attività per “Dolci Idee Siniscalco" marchio storico della città di Baronissi e dell'intera Valle dell’Irno. Ieri i festeggiamenti.

La curiosità

Un secolo di vita per l’attività coloniali della famiglia Siniscalco fondata nel 1922 da Carmine e Francesco, proseguita fino ai giorni nostri da Rosa, Maria Carmela e da ultimo dalla nuova proprietà. All'attività “Dolci Idee” gli auguri per il traguardo raggiunto e per tutti quelli che futuri!