"L'isola che ti premia", a Baronissi più differenziata e vinci premi e visite

Incentivare l’utilizzo dell'Isola Ecologica, ridurre l’abbandono dei rifiuti e valorizzare l'“ecoturismo”, valorizzando le località più belle della provincia. Sono gli obiettivi del concorso “L'Isola che ti premia”, promosso dal Comune di Baronissi per l'anno 2023.

Gli obiettivi

Gli utenti che si recheranno al centro comunale per conferire plastica, vetro, carta, alluminio, ingombranti ed apparecchiature elettroniche, oltre agli ecobuoni, riceveranno “punti extra” per vincere una gita premio alla scoperta dei luoghi più belli della provincia. Nel dettaglio, gli utenti virtuosi che supereranno 300 chili di carta consegnata, 500 chili di multimateriale e 200 chili di vetro, entreranno a far parte di una speciale graduatoria che consentirà ai primi 25 utenti di aggiudicarsi il viaggio premio.