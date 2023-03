"Pochi secondi, una vita intera", l'iniziativa della scuola per donare il sangue a Baronissi

Una sola donazione di sangue può fare la differenza, per aiutare a salvare la vita di un paziente onco-ematologico. Con questo messaggio gli studenti e i docenti dell’I.I.S. Margherita Hack di Baronissi invitano le persone tra i 18 e i 65 anni al nuovo appuntamento per la donazione di sangue organizzato da AIL Salerno, che si terrà domenica 19 marzo dalle 8:00 alle 12:00 presso la Chiesa di Maria SS. Di Costantinopoli a Baronissi.

I dettagli

È possibile donare in sicurezza, prenotando il proprio turno allo 089 2750969. Per lanciare questa campagna di sensibilizzazione, i ragazzi hanno realizzato una locandina e un bellissimo reel, visibile nelle pagine Facebook@ailsalerno e Instagram@ail.salerno, in cui sono stati coinvolti i docenti e i compagni maggiorenni.

La campagna è solo una delle attività svolte durante il progetto scuola “Donarsi per Donare” di AIL Salerno con l’istituto di Baronissi. Questo progetto mira a potenziare le risorse individuali degli studenti, attraverso l’acquisizione di nozioni sulle malattie onco-ematologiche, lo sviluppo delle capacità di ascolto, empatia egestione delle emozioni e l’apprendimento delle basi dicomunicazione sociale, skill importanti per il volontario AIL. Infine,i ragazzi vengono coinvolti nelle due iniziative AILdi questo mese: la sensibilizzazione sulla donazione di sangue e la manifestazione Uova di Pasqua,che si terrà i prossimi 24, 25 e 26 marzo. "AIL Salerno crede nei giovani e, con il progetto scuola che negli anni ha coinvolto moltissimi allievi delle scuole superiori di Salerno, ha visto ragazzi diventare volontari e donatori di sangue o intraprendere lo studio di materie del campo medico-sanitario"