“Favole Urbane”: grande festa per i più piccoli a Baronissi

“Favole Urbane” torna per la gioia di grandi e piccini a Baronissi. Tantissimi bambini, nella giornata di ieri, erano presenti al Parco Melissa Bassi per le letture creative e i laboratori promossi dall’Associazione Athena e dalla Libreria Cicciapelliccia, in collaborazione con il Comune di Baronissi. Prossimo appuntamento sabato 25 giugno al Parco del Ciliegio.