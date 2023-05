Baronissi, aperto il Festival della Pace: grande partecipazione all'iniziativa

Con la firma del primo protocollo d’intesa per la pace, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Baronissi ed in particolare dal vice sindaco Anna Petta, si è aperta nel centro della Valle dell’Irno il Festival della Pace, evento che ha coinvolto le amministrazioni comunali della zona, le associazioni, il mondo della scuola e quello della chiesa. Un appuntamento che, questa mattina, ha visto una cerimonia simbolica molto forte, con la sottoscrizione, da parte dei sindaci e dei loro delegati, del protocollo che, secondo la stessa Anna Petta, in questo momento, rappresenta un gesto molto concreto.

Il commento

“Il Festival della Pace - ha sottolineato Petta nel suo messaggio di benvenuto - nasce dall’esigenza e dall’urgenza di dover far qualcosa di concreto. Ci ritroviamo a parlare di pace, in un tempo in cui tutto ovunque sembra parlarci di guerra, ma in cui sentiamo ancora forte e diffusa, la spinta a guardare ad altri orizzonti, specie tra le giovani generazioni. Il Festival è un’occasione per costruire la pace dal basso ed affermare i valori dell’amicizia e della fratellanza, la chiave per progredire insieme. Ognuno nel suo piccolo, con le azioni di ogni giorno, può diventare un costruttore di pace.”