Baronissi, un successo l'iniziativa “Overline Jam": artisti in azione

E’ in corso, fino a stasera, “Overline Jam”, una manifestazione di graffiti e cultura urbana che si svolge ogni anno a Baronissi, nella Valle dell’Irno, ed è una delle jam Hip Hop più famose d’Italia. L’opera d’arte partecipata è “l’albero delle identità”: In azione anche gli attivisti di Happy. Coaching and Counseling. L’iniziativa è aperta a tutti. E stasera ci sarà l’iniziativa con i volontari di “Voglio un mondo pulito” per la raccolta delle cicche gettate, a terra, dai soliti “incivili”.

L'iniziativa

Location di Overline è Parco della Rinascita, posizionato al centro di Baronissi, che ospita le varie attività della Jam. Ogni anno, oltre 40 writers provenienti da tutta Italia e non solo, realizzano i nuovi graffiti coprendo quelli dell’edizione precedente, su una murata di 300 metri circa, sottostante il Convento francescano, seguendo un tema scelto e condiviso da tutti.