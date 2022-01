Positiva al Covid ma impossibilitata a raggiungere l'Usca: il sindaco di Baronissi si attiva per aiutarla

Non è rimasto indifferente, dinanzi ad una cittadina positiva al Covid in difficoltà, in quanto non automunita e impossibilitata a recarsi all'Usca. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, infatti, si è subito attivato per cercare di venire incontro alla donna: è pronto a mettere a disposizione il servizio di taxi sociale istituito dalla locale amministrazione.

Valiante invita la signora a mettersi in contatto con il Comune di Eboli, non sapendo come poterla rintracciare, in modo da poter concordare il trasporto all’Usca.