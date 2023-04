Baronissi, la città che sboccia: presentato il progetto del "Tre Pizzi", intanto fioriscono i ciliegi al Parco

La primavera è arrivata a Baronissi: la Pro Loco, infatti, invita tutti ad ammirare la fioritura dei ciliegi promuovendo il concorso fotografico "Hanami Baronissi".

L'iniziativa

Sarà una "sfida" a colpi di like: basta inviare la proprio foto alla pagina fb Pro loco Baronissi Aps fino al 30 aprile. A vincere sarà la bellezza del Parco del Ciliegio dell'accogliente cittadina della Valle dell'Irno. Tanta curiosità.

La Città che cambia

Intanto, sempre a Baronissi, ieri, durante un incontro pubblico, è stato presentato il progetto di riqualificazione urbana che cambierà il volto del "Tre Pizzi", cuore della città. Si tratta di un progetto integrato con la "città della medicina" per una viabilità più sicura e più efficace: "Sarà un unico collegamento fra la via Allende, la via Don Minzoni, viale Moro, via Convento. - fa sapere il sindaco Gianfranco Valiante - Previste tre rotatorie che distribuiranno i flussi di traffico in tutte le direzioni eliminando i sensi unici attualmente esistenti nella zona. Il tratto finale di via a Allende che si congiunge a via Don Minzoni sarà sensibilmente allargato consentendo il doppio senso di marcia. Nell 'area dell 'ex parco giochi - trasferito alla via Einaudi in uno spazio più ampio, più attraente, più accogliente anche per le famiglie e non soggetto ad inquinamento da traffico veicolare - sorgerà un parcheggio in sede propria con 25 posti auto essenzialmente al servizio delle attività commerciali. Gli stalli di sosta esistenti in zona non saranno sottratti".

Inoltre, le alberature esistenti nell' area - cantiere sono state, quelle di dimensioni ridotte, già piantumate in altre aree comunali. "Gli alberi -cinque gli esemplari di alto fusto - non recuperabili saranno sostituti, in numero maggiore, da altri di tipo analogo", ha annunciato il sindaco.