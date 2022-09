Baronissi, il Comune regala un viaggio a cinque neodiplomati

Un viaggio studio a Madrid per cinque neodiplomati. È il regalo che il Comune di Baronissi, così come negli anni scorsi, ha pensato per i ragazzi che più si sono fatti valere nell’anno scolastico appena trascorso.

Il viaggio

La visita si terrà dall’11 al 14 ottobre 2022 e sarà riservata a cinque neodiplomati meritevoli. Ed i criteri? Votazione più alta e, a parità di punteggio, la posizione reddituale Isee. Per il viaggio premio il Comune di Baronissi spenderà quattromila euro.