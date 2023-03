"Baskin: Lo sport incontra le politiche sociali": il meeting nel salernitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Cooperativa Il Sentiero, con il patrocinio del Comune di Sant'Arsenio, organizza domenica 5 marzo 2023 alle ore 11:00, un meeting dal titolo "Baskin: Lo sport incontra le politiche sociali" presso l'Auditorium Comunale Giuseppe Amabile di Sant'Arsenio. A seguire, alle ore 14.00 presso la Palestra Comunale di Sant'Arsenio, si terrà la partita di campionato regionale tra il Sentiero Baskin e l'Ischia Baskin.

L'evento "Baskin: Lo sport incontra le politiche sociali" presenta l'esperienza del Sentiero Baskin come esempio di buona pratica nel panorama delle politiche sociali con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di questo progetto di comunità che va oltre l'assistenza sociale e la pratica sportiva, provando a stimolare la discussione tra gli attori del terzo settore e personalità del mondo universitario e sportivo.

L'incontro moderato dalla giornalista Stefania Marino vedrà la partecipazione del Dott. Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, e del Prof. Paolo Landri, ricercatore del CNR impegnato nella conduzione di una ricerca sull'innovazione nelle politiche sociali e nei regimi di welfare. La ricerca del CNR si focalizza sull'indagine del caso "Sentiero Baskin" come modello innovativo che utilizza lo sport per promuovere l'integrazione sociale e migliorare il benessere delle comunità locali. L'evento rappresenta un'importante opportunità per approfondire l'importanza dell'innovazione nelle politiche sociali e discutere di come lo sport possa contribuire a favorire l'inclusione e il benessere delle persone e delle comunità.

Il Prof. Filippo Gomez Paloma, Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università degli Studi di Macerata, illustrerà l'embodied cognition in ambito sportivo, mentre il Dott. Vittorio Scotto di Carlo, delegato regionale EISI Campania, ci parlerà delle caratteristiche particolari ed inclusive del baskin e la pratica di questo sport in Campania. Saranno inoltre presenti il Dott. Carmine Mellone, presidente del CIP Campania, e il Dott. Fiore Marotta, presidente della Cooperativa Il Sentiero, che insieme al team di progetto ci parleranno dell’esperienza del Sentiero Baskin, l’unica squadra della provincia di Salerno che milita nel campionato regionale di Baskin della Campania.

«È un orgoglio per noi della Cooperativa Il Sentiero vedere i ragazzi con disabilità del nostro territorio, i minori stranieri non accompagnati del progetto Sai di Padula e i giocatori della Polisportiva Valdiano, giocare insieme nella stessa squadra – commenta Fiore Marotta, presidente della Cooperativa Il Sentiero - Questo progetto sperimentale è, probabilmente, unico nel panorama nazionale, e dimostra il grande valore dello sport come strumento di inclusione sociale. Siamo felici di promuovere una nuova cultura inoclusiva, di essere considerati un case study per il CNR e di contribuire a ri-disegnare, ogni giorno con il nostro lavoro, il confine delle barriere tra "sport per disabili" e "sport per normodotati”».

La partecipazione alla manifestazione è libera e aperta a tutti. Alle ore 14:00 presso la Palestra Comunale di Sant'Arsenio si terrà inoltre la partita di campionato regionale tra il Sentiero Baskin e l'Ischia Baskin.