Reggimento Guide: inaugurato il dipinto raffigurante "La carica di Monzambano"

Nei giorni scorsi si è tenuta, presso i locali del Circolo Ufficiali della caserma D'Avossa, sede del Reggimento Cavalleggeri Guide, la conferenza di inaugurazione del dipinto La carica delle Guide nella battaglia di Monzambano.

Il dipinto

Il dipinto, un olio su tela delle dimensioni do 450x300 cm, è stato realizzato dai maestri Sandra Niviano e Giuseppe Sparla, 1° Luogotenente in servizio presso il reggimento con sede a Salerno. I due artisti coniugi, molto conosciuti nel salernitano, hanno partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nei quali hanno riscontrato notevoli poli di riflessione da critica artistica. Niviano e Sparla hanno realizzato già in passato opere che illustravano le eroiche gesta delle Guide in epoca risorgimentale e che si possono ammirare anch’esse presso il Circolo Ufficiali.

Per completare il dipinto sono stati necessario ben 12 mesi di intenso lavoro. La tela è stata realizzata con la tecnica del grisaglismo e velatura di colore, mirata a catturare l’attenzione dell’osservatore sui personaggi principali raffigurati nel dipinto, in una atmosfera vibrante ed armoniosa del tempo passato.

La conferenza

Alla conferenza, moderata dal Comandante del Reggimento Cavalleggeri Guide colonnello Luigi D'Altorio, hanno partecipato, oltre agli artisti ed alle cariche civili e militari, anche il critico d'arte Ferdinando Creta, lo storico Vincenzo Cuomo.

Il colonnello Daniele Cesaro, Comandante di Reggimento pro-tempore, al termine di una accurata ricerca, avvalendosi di tutte le memorie storiche in possesso (eventi narrati anche nel libro Alla vittoria ed all’onor son guida – storia del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) del professor Vincenzo Cuomo), non essendoci alcuna raffigurazione pittorica riportante la gloriosa carica di Monzambano, messa in atto in passato dal Reggimento Cavalleggeri Guide, ha incaricato i due artisti salernitani di riprodurre fedelmente, in base alle notizie esistenti, l’atto eroico a protezione del ponte sul fiume Mincio che gli Austriaci erano intenti a conquistare, messa in atto dai Cavalleggeri Guide sotto l’autorevole Comando del colonnello Giacomo Filippo Spinola, sfoggiandone con classe e stile una fase rilevante della battaglia.