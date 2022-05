"Albero delle Identità" a Battipaglia, l'evento di innovazione e coesione sociale

L'Albero delle Identità a Battipaglia. L'appuntamento dell'evento è previsto per sabato 28 maggio, alle 11,30 alla stazione di Battipaglia, incrocio Via della Ferrovia con Via Italia. Si tratta di un progetto di innovazione e coesione sociale per lo sviluppo sostenibile pensato e realizzato da APS Happy Coaching and Counseling con l’Istituto E. Ferrari di Battipaglia, con il patrocinio del Comune di Battipaglia e il supporto di RFI- Rete Ferroviaria Italiana, CNA - Salerno, di Confindustria Salerno - Giovani Imprenditori, di Fim-CISL Salerno, Legambiente, Asvis, dell’associazione Fili d’erba e delle aziende Molini Pizzuti e Raggio Verde.

La comunità fa arte e lascia il segno

Albero delle Identità è un’operazione di Social Team Building – ossia pensata per riunire concretamente una ’squadra di comunità’ costituita dalle persone di Battipaglia – che realizzerà un’opera d'arte con la tecnica del mosaico artistico. A creare ogni tessera dell’Albero saranno alunni, insegnanti, lavoratori e cittadini del territorio: di fatto una comunità educante che lascia il proprio segno. Si parla di “Ristazionarti” quando l’iniziativa viene ospitata dalle stazioni ferroviarie delle città che la accolgono.

A Battipaglia gli alunni dell’Istituto Ferrari accompagneranno tutti i partecipanti nella creazione della propria “foglia-abilità”, un’opera in argilla colorata che contribuirà a comporre l’intero Albero delle Identità, una vera opera d’arte ‘partecipata’. L’iniziativa coinvolge cittadini di ogni fascia di età in un impegno di educazione civica e rigenerazione urbana, che sviluppa competenze trasversali a vantaggio del territorio e di chi lo vive. Il mosaico è quindi il risultato tangibile di un percorso di crescita personale e collettiva basato sul modello “Lean Art Coaching”, che applica in forma artistica il nuovo stile di management strategico denominato Lean Coaching, un metodo per la trasformazione innovativa delle aziende.

Il progetto

Il progetto Albero delle Identità partecipa concretamente alla realizzazione dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, perseguendo alcuni dei 17 macro-obiettivi:

- Erogare formazione informale per tutte le fascia di età, long life learning (Obiettivo N°4, Istruzione di Qualità)

- Rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori accrescendo il loro senso di appartenenza ad un sistema integrato Scuola-Azienda-Territorio (Obiettivo N°8, Lavoro Dignitoso e Crescita Economica)

– Innalzare la responsabilizzazione dei cittadini e la resilienza delle comunità (Obiettivo N°11, Città e Comunità Sostenibili)

– Ispirare una mentalità sostenibile in tutte le componenti della società (Obiettivo N°17, Partnership per gli Obiettivi)