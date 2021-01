"Carta Giovani Virtuale” a Battipaglia, manifestazione d’interesse per gli operatori commerciali

Sarà la piattaforma in cloud fornita dalla ditta Astrotel a gestire l’attivazione della “Carta Giovani Virtuale”, strumento, quest’ultimo, che consentirà ai beneficiari, di età compresa tra i 15 ed i 34 anni, di beneficiare di sconti per l’acquisto di prodotti presso gli esercizi commerciali aderenti l’iniziativa ed iscritti in un apposito elenco comunale. In particolare, la stessa giungerà ai diretti interessati mediante mail o sms e potrà essere utilizzata sino al 35esimo anno di età; inoltre, non potrà essere ceduta a terzi né essere utilizzata presso esercizi commerciali non aderenti all’iniziativa né, tantomeno, operanti al di fuori del territorio battipagliese.

Come funziona

A partire dall’11 gennaio, collegandosi con l’apposito link presente sul sito del Comune, i giovani potranno confermare i loro dati e ricevere, così, la “carta giovani”.

Sotto altro profilo, possono manifestare interesse all’iniziativa gli operatori commerciali allocati con un punto vendita sul territorio battipagliese con indicazione dello sconto che si impegnano ad offrire. Inoltre, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di contrarre con la P.A. e non rientrare, infine, tra gli operatori commerciali che nell’ultimo quinquennio non hanno applicato lo sconto offerto, e sono stati denunciati dall’Ente.

Per esercitare dette manifestazioni d’interesse si dovrà utilizzare – esclusivamente – l’apposito modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia, SEZIONE CARTA GIOVANI.

Le stesse dovranno poi essere compilate in modo completo, sottoscritte e corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità e inviate/consegnate entro il 20.1.2021, in una delle seguenti modalità:

1) via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;

2) all’ufficio protocollo dell’Ente tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00, muniti di mascherina. In rispetto delle norme anti-Covid, l’ingresso sarà consentito soltanto a 5 persone per volta.

Il suddetto elenco è aperto, con possibilità di presentare la domanda, anche successivamente alla prima scadenza e sino al termine perentorio del 30.6.2021.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Settore Politiche Scolatistiche e Sociali, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, contattando il seguente numero 0828677893/417.