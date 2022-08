Battipaglia, “Civica Mente” apre la prima casetta dei libri

Civica Mente ha inaugurato la prima casetta dei libri di Battipaglia, in occasione della festa per l'adozione della piccola aiuola di via Buozzi, adiacente allo spazio pubblico del movimento. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con i ragazzi della Banca del Tempo Sociale, coordinati da Annalisa Giancarlo.

I commenti

"In una città di quasi cinquantamila abitanti dove ancora l'apertura di una biblioteca è una chimera, le associazioni che hanno a cuore questo problema si stanno impegnando in una rete che ne solleciti la soluzione" - afferma il segretario di Civica Mente Valerio Giampaola - "La casetta dei libri e la cura degli spazi pubblici sono dei segnali che stiamo lanciando per sensibilizzare i battipagliesi sulla necessità di riappropriarsi della propria città. Senza la partecipazione attiva di tutti, allo stato attuale, ben difficilmente riusciremo a cambiare una situazione che vede la cultura ed il decoro urbano agli ultimi posti delle priorità gestionali della città".

"La Banca del Tempo è una realtà giovane, che vede impiegati tanti ragazzi in iniziative di crescita sociale e culturale, come quella che dell'adozione di una piccola casetta dove poter condividere momenti di lettura" - conclude Annalisa Giancarlo - "Il nostro desiderio è quello di realizzare un ulteriore sviluppo di queste attività, che consenta di supportare soggetti fragili in piccole incombenze quotidiane come, ad esempio, aiutare le persone con ridotta mobilità a fare la spesa. In questa ottica è fondamentale far rete con le altre realtà associative del territorio".