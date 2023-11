Battipaglia, l'associazione "La Tua Voce ODV" dona un portachemio al reparto di Pediatria

L'associazione "La Tua Voce ODV" ha donato un portaflebo/chemio pediatrico al reparto di Pediatria dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. Il portachemio è realizzato in legno, dipinto con vernici atossiche e reca delle rotelle e una seduta. Si chiama Babalù e ha la forma di un piccolo draghetto.Altri Babalù sono già stati donati dall'associazione sia in alcuni nosocomi campani che ad Olbia, durante il tour solidale che i volontari clown hanno svolto la scorsa estate nel nord della Sardegna. A breve altre due consegne speciali presso il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera e all'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli.

La presidente dell'associazione Flora Sasso: “Un'emozione fantastica, un'esperienza a cui non ti abitui mai, nonostante gli anni trascorsi tra i piccoli pazienti. Abbiamo donato il nostro Babalù tra la gioia incontenibile di grandi e piccini. Il nostro ringraziamento più grande va a tutte le persone, a tutti i parrucchieri, i centri estetici, gli ottici e gli altri negozianti della zona che ci hanno supportato e continuano a supportarci in questo nostro progetto Accendi un sorriso. Il beneficio di un sorriso è incommensurabile e riempie il cuore di chi lo dona quanto, se non più, di chi lo riceve!”. La dottoressa Sasso è da anni in prima linea sia in Italia che all'estero per portare nelle corsie, ma anche nelle scuole, il dono di un sorriso. L'associazione "La Tua Voce ODV" svolge attività di clown terapia da molti anni. Da Napoli, sede storica, i clown dottori si spostano lungo tutto lo Stivale chedendo e ricevendo supporto e aiuto per realizzare i loro progetti. Un impegno che si spera continui a lungo per dare sollievo alle sofferenze, soprattutto quelle dei più piccoli, a cui, appunto, non ci si abitua mai.