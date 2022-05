Battipaglia, la due giorni dedicata ad economia circolare e cambiamenti climatici

Avvicinare i giovani alle tematiche ambientali e renderli consapevoli della loro crescente importanza nelle dinamiche globali. Questo l'obiettivo della due giorni che chiude il progetto School Workshop on Climate Change, tenutosi nelle scuole nel corso dell'anno scolastico. Al centro degli incontri, che si terranno nel salotto comunale di Battipaglia, i temi relativi all'economia circolare, ai rifiuti ed al cambiamento climatico. La novità più importante è rappresentata dal fatto che la commissione Via/Vas del Mite (Ministero della Transizione Ecologica) si riunirà per la prima volta fuori dalle stanze ministeriali. “Economia circolare e gestione dei rifiuti” è il tema del primo workshop del 20 maggio, mentre il 21 il tema del secondo workshop sarà: “Verso la neutralità climatica: il ruolo delle città”. Contestualmente si procederà alla scelta del logo, che diventerà quello ufficiale della manifestazione. Sempre nell'ambito della manifestazione, infine, verrà consegnato un premio ad un artista che si è distinto per sensibilità rispetto ai temi ambientali come Simone Cristicchi.

Le dichiarazioni

"L'obiettivo dell'iniziativa, resa possibile anche grazie al grande impegno profuso dall'assessore all'Istruzione, Silvana Rocca - spiega l'assessore all'Ambiente, Vincenzo Chiera - è quello di informare i ragazzi sui rischi legati ai cambiamenti climatici che si registreranno nei prossimi decenni. Saranno loro i governanti di domani".