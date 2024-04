Battipaglia, la comunità indiana in festa per la ricorrenza del "Baisakhi"

Tanta curiosità, ieri, a Battipaglia, dove la comunità indiana ha festeggiato anche con un corteo la ricorrenza del Baisakhi. Simulazione di lotte, balli, canti e preghiere. Distribuzione di cibo e bevande per partecipanti ed astanti. Tanta allegria per salutare l’inizio della primavera e per ricordare il battesimo dei “Panj Piare” (i cinque devoti) per mano del decimo e ultimo guru Gobind Singh, nel 1699: i fedeli presero il cognome “Singh” (leoni) e le donne diventarono “Kaur”, principesse.