Lotto, la dea bendata premia Battipaglia

La dea bendata premia Battipaglia. Nell'ultima estrazione del lotto nella città della Piana del Sele sono stati vinti 11mila euro.

Le altre vincite

La vittoria più importante in Campania è arrivata a Santa Maria la Carità, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato 45mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 815 milioni dall'inizio dell'anno.